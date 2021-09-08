tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 8 сентября 2021, 07:15

Published 8 сентября 2021, 07:15

Modified 18 сентября 2022, 12:15

Updated 18 сентября 2022, 12:15

После недопуска ребенка с ДЦП в самолет в Екатеринбурге прокуратура начала проверку

После недопуска ребенка с ДЦП в самолет в Екатеринбурге прокуратура начала проверку

8 сентября 2021, 07:15
Фото: 1MI.
После того, как в СМИ появилась информация, что на борт «Уральских авиалиний» в Екатеринбурге не был допущен ребенок с ДЦП, транспортная прокуратура начала проверку.

Планируется выяснить обстоятельства произошедшего, сообщили в пресс-службе ведомства.

Проверка была организована по поручению уральского транспортного прокурора Владимира Дроздецкого. При необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, женщину с 10-летним сыном, у которого ДЦП, сняли с рейса «Уральскиих авиалиний» из Симферополя 6 сентября. Причиной отказа стало наличие специального кресла для ребенка. При этом женщина объясняла, что ее сын не способен сидеть или лежать. Однако ей предложили все равно сдать кресло в багаж. В результате женщине пришлось более трех часов держать сына на руках.

Родителей с ребенком с тяжелой формой ДЦП не пустили в самолет «Уральских авиалиний»
Узнать подробнее
Материалы по теме
Экстренную посадку в Уфе совершил самолет из ЕкатеринбургаПассажиры рейса Чита - Екатеринбург не смогли улететь из-за нехватки места в самолете
#Общество#Новости УрФО#Дети#Самолет#Уральские авиалинии#Екатеринбург
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика