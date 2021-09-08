После недопуска ребенка с ДЦП в самолет в Екатеринбурге прокуратура начала проверку

Posted 8 сентября 2021, 07:15
Published 8 сентября 2021, 07:15
Modified 18 сентября 2022, 12:15
Updated 18 сентября 2022, 12:15
Планируется выяснить обстоятельства произошедшего, сообщили в пресс-службе ведомства.
Проверка была организована по поручению уральского транспортного прокурора Владимира Дроздецкого. При необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования.
Напомним, женщину с 10-летним сыном, у которого ДЦП, сняли с рейса «Уральскиих авиалиний» из Симферополя 6 сентября. Причиной отказа стало наличие специального кресла для ребенка. При этом женщина объясняла, что ее сын не способен сидеть или лежать. Однако ей предложили все равно сдать кресло в багаж. В результате женщине пришлось более трех часов держать сына на руках.