После недопуска ребенка с ДЦП в самолет в Екатеринбурге прокуратура начала проверку

Напомним, женщину с 10-летним сыном, у которого ДЦП, сняли с рейса «Уральскиих авиалиний» из Симферополя 6 сентября. Причиной отказа стало наличие специального кресла для ребенка. При этом женщина объясняла, что ее сын не способен сидеть или лежать. Однако ей предложили все равно сдать кресло в багаж. В результате женщине пришлось более трех часов держать сына на руках.