TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Из-за долгов более 15 тысяч тагильчан не могут выезжать за границу

14 сентября 2021, 09:27
Фото: 1MI
Права выезда из-за границы ограничены для более чем 15 тысяч жителей Нижнего Тагила. 1,5 тысячи из них являются должниками по алиментам.

Более 40 миллионов рублей взыскали судебные приставы с начала 2021 года. В общей сложности в Свердловской области вынесено 236 тысяч постановлений об ограничении выезда за пределы России. Это на 30% больше 2020 года, пишет ИА «Все Новости» со ссылкой на ГУФССП по Свердловской области.

Всего взыскано 633 миллиона рублей в регионе. Долги накопили более 230 тысяч уральцев.

В ведомстве отметили, что при наличии более 30 тысяч рублей долга гражданин уже не может выехать за границу. Если он не погашает задолженность в течение двух месяцев, то ограничение накладывается уже с 10 тысяч рублей.

Материалы по теме
5 лет тюрьмы грозит жительнице Екатеринбурга за избиение судебного приставаРебёнок в истерике: свердловские приставы силой пытались забрать у отца сынаСуд снял арест со счетов депутата Госдумы с Урала Льва Ковпака
#Судебные приставы#Приставы#Нижний Тагил#Общество
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Сегодня, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Сегодня, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
Вчера, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
Вчера, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Сегодня, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Сегодня, 20:25