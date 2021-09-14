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Обозвавшая школьника «какашкой» уральская учительница получила выговор

14 сентября 2021, 14:59
Фото: 1MI
Стало известно о результатах проверки, которая проводилась в отношении учительницы, преподающей английский язык в школе № 2 в Алапаевском районе. Женщина оскорбила своего ученика во время урока.

Она назвала мальчика «какашкой». Таким образом педагог отреагировала на неуважительное обращение к ней. По ее словам, школьники обозвали свердловчанку «Еленкой». Женщина отметила, что часто слышала данное обращение. Дети свыше 20 раз кричали оскорбление в ее адрес, пишет «КП-Екатеринбург». Также они записали происходящее на диктофон.

В школе началась проверка, в результате которой женщине объявлено дисциплинарное взыскание в виде выговора. Установлено, что были нарушены нормы этики и служебного поведения.

Также в учебном заведении состоялось собрание, на котором присутствовали родители шестых классов. Учительница извинилась за свой поступок.

Напомним, на записи можно было услышать, как женщина несколько раз оскорбляла учеников. Она говорит, что ей безразлично поведение и дисциплина воспитанников. Женщина недоумевает, почему никто из учеников не сделал замечание мальчику, который неуважительно обратился к ней.

«Какашка — без бумажки»: свердловская учительница оскорбила школьника во время урока
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#Алапаевский район#Оскорбления#Свердловская область#Учитель#Школа#Новости УрФО#Общество
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