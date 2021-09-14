Обозвавшая школьника «какашкой» уральская учительница получила выговор

Напомним, на записи можно было услышать, как женщина несколько раз оскорбляла учеников. Она говорит, что ей безразлично поведение и дисциплина воспитанников. Женщина недоумевает, почему никто из учеников не сделал замечание мальчику, который неуважительно обратился к ней.