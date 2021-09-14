Последний раз видели на трассе: под Екатеринбургом пропала 35-летняя женщина

Женщина имеет рост 160 сантиметров, худощавое телосложение, карие глаза и темные волосы. На момент пропажи на ней была надета серая кофта с капюшоном, розовые спортивные штаны, голубые сланцы и серая меховая шапка. Особой приметой является отсутствие зубов.