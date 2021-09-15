20 тысяч человек пострадали от энергетического коллапса в Екатеринбурге

Прямые затраты мы пока не посчитали. Технически там проблем никаких нет, дерево, которое упало на нашу линию, не повредило провод. Поэтому прямых ущербов нет. Самое важное, что больше 20 тысяч наших клиентов остались без света почти на час, рассказал изданию Вяткин.