TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Эксперт рассказал о причинах снижения интеллекта при заболевании COVID-19

15 сентября 2021, 09:12
Фото: 1MI
Интеллект человека страдает при коронавирусе из-за влияния инфекции на сосуды головного мозга. Кровь, при заболевании COVID-19, меняет свои физические свойства, становясь более вязкой, что также отрицательно сказывается на кровоснабжении головного мозга.

Когнитивные способности человека снижаются от последствий перенесенной инфекции COVID-19, сообщают «Новые Известия».

Невролог Александр Будик, среди последствий от перенесенного коронавируса, также отмечает нарушения кровообращения в коре головного мозга, что напрямую влияет на интеллектуальные способности человека. Об этом эксперт рассказал в своем интервью Радио Спутник.

Специалист рекомендует обратиться к врачу-неврологу сразу после выздоровления от коронавирусной инфекции, второй визит потребуется через несколько недель.

Напомним, 10 сентября 2021 года Свердловская область стала второй, после Москвы, по смертности от коронавирусной инфекции. За сутки тогда скончалось 37 уральцев.

37 смертей за сутки: Свердловская область установила антирекорд по COVID-19
Узнать подробнее

Материалы по теме
Почти миллион человек привито от коронавирусной инфекции на Среднем УралеВакцинация детей от коронавируса в РоссииЧиновница Людмила Склярова скончалась от коронавируса в Свердловской области
#Нарушение интеллекта#Причины#Невролог#Мозг#Коронавирус#Здоровье
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Сегодня, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Сегодня, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
Вчера, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
Вчера, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Сегодня, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Сегодня, 20:25