Эксперт рассказал о причинах снижения интеллекта при заболевании COVID-19

Интеллект человека страдает при коронавирусе из-за влияния инфекции на сосуды головного мозга. Кровь, при заболевании COVID-19, меняет свои физические свойства, становясь более вязкой, что также отрицательно сказывается на кровоснабжении головного мозга.

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