За спонсирование террористов мужчина получил два года колонии в Екатеринбурге

Деньги мужчина переводил с января 2015 по декабрь 2016 года. В связи с этим он был признан виновным по статье «Финансирование терроризма». Наказание осужденный начнет отбывать в колонии общего режима, сообщает пресс-служба СК России.
Отмечается, что в отношении жителя Дагестана, получавшего деньги, также продолжается расследование уголовного дела.
Напомним, гастарбайтеру из Таджикистана, приехавшему на заработки в Екатеринбург, грозит до пяти лет колонии за призыв к терроризму в Instagram. ФСБ задержали иностранца 30 апреля. В отношении него заведено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ.