За спонсирование террористов мужчина получил два года колонии в Екатеринбурге

Напомним, гастарбайтеру из Таджикистана, приехавшему на заработки в Екатеринбург, грозит до пяти лет колонии за призыв к терроризму в Instagram. ФСБ задержали иностранца 30 апреля. В отношении него заведено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ.