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За спонсирование террористов мужчина получил два года колонии в Екатеринбурге

15 сентября 2021, 17:38
Фото: 1MI
Житель Сургута был приговорен Центральным окружным военным судом в Екатеринбурге к двум годам лишения свободы из-за того, что передавал деньги жителю Дагестана, который воевал в Сирии на стороне террористической группировки.

Деньги мужчина переводил с января 2015 по декабрь 2016 года. В связи с этим он был признан виновным по статье «Финансирование терроризма». Наказание осужденный начнет отбывать в колонии общего режима, сообщает пресс-служба СК России.

Отмечается, что в отношении жителя Дагестана, получавшего деньги, также продолжается расследование уголовного дела.

Напомним, гастарбайтеру из Таджикистана, приехавшему на заработки в Екатеринбург, грозит до пяти лет колонии за призыв к терроризму в Instagram. ФСБ задержали иностранца 30 апреля. В отношении него заведено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ.

Срок за пост в соцсетях грозит гастарбайтеру-таджику в Екатеринбурге
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#Суд#Екатеринбург#Терроризм#Приговор#Новости УрФО#Общество
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