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Огурцы и помидоры за неделю подорожали в Свердловской области

16 сентября 2021, 10:38
Фото: 1mediainvest.ru
Подорожание помидор и огурцов является сезонным, уральцы еще успеют запастись другими овощами. Например, картофель, морковь и лук, наоборот, дешевели в Свердловской области всю прошедшую неделю.

Ежегодный период низких сезонных цен на помидоры и огурцы завершился в Свердловской области, сообщает Znak.

Свердловскстат приводит следующие данные: средняя цена на огурцы теперь достигает 62,73 рубля за килограмм (+7,82%), помидоры при этом подорожали на 1,4% при средней отпускной стоимости 77,43 рубля за килограмм.

При этом картофель подешевел за неделю на 2,4% (34,14 рубля за килограмм), капуста на 3,83% (34,36 рубля за килограмм), лук стал дешевле на 1,76% (33,58 рубля за килограмм). Больше остальных подешевела морковь — минус 4,44%, правда этот овощ и самый дорогой: продавцы просят в среднем 47,76 рубля за килограмм.

Уральцев теперь ожидают новые цены и на некоторые другие продукты: мясное детское питание подорожало на 4,77%, сосиски и сардельки на 2,45%, молоко на 1,3%. Чуть более 2% прибавилось к цене яиц, а свинина теперь обойдется минимум на 1,3% дороже.

Напомним, причины роста цен на некоторые продукты в Свердловской области объяснили уральцам Союзе животноводов.

Рост цен на молоко объяснили свердловские животноводы
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