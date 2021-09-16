Огурцы и помидоры за неделю подорожали в Свердловской области

При этом картофель подешевел за неделю на 2,4% (34,14 рубля за килограмм), капуста на 3,83% (34,36 рубля за килограмм), лук стал дешевле на 1,76% (33,58 рубля за килограмм). Больше остальных подешевела морковь — минус 4,44%, правда этот овощ и самый дорогой: продавцы просят в среднем 47,76 рубля за килограмм.