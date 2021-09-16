Огурцы и помидоры за неделю подорожали в Свердловской области

Ежегодный период низких сезонных цен на помидоры и огурцы завершился в Свердловской области, сообщает Znak.
Свердловскстат приводит следующие данные: средняя цена на огурцы теперь достигает 62,73 рубля за килограмм (+7,82%), помидоры при этом подорожали на 1,4% при средней отпускной стоимости 77,43 рубля за килограмм.
При этом картофель подешевел за неделю на 2,4% (34,14 рубля за килограмм), капуста на 3,83% (34,36 рубля за килограмм), лук стал дешевле на 1,76% (33,58 рубля за килограмм). Больше остальных подешевела морковь — минус 4,44%, правда этот овощ и самый дорогой: продавцы просят в среднем 47,76 рубля за килограмм.
Уральцев теперь ожидают новые цены и на некоторые другие продукты: мясное детское питание подорожало на 4,77%, сосиски и сардельки на 2,45%, молоко на 1,3%. Чуть более 2% прибавилось к цене яиц, а свинина теперь обойдется минимум на 1,3% дороже.
Напомним, причины роста цен на некоторые продукты в Свердловской области объяснили уральцам Союзе животноводов.