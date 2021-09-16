В 2 раза выросла заболеваемость ОРВИ в Свердловской области

Ежегодный уровень сезонной заболеваемости острыми респираторными заболеваниями на Урале превышен почти на 65%, сообщает E1.
Соотношение количества новых заболевших ОРВИ к прошлой неделе составило более 40% в сторону увеличения — такие данные приводит Роспотребнадзор Свердловской области. С 6–12 сентября 2021 года в области заболели свыше 33 тысяч уральцев.
Дети до 17 лет, как и обычно, в это время года, составляют основную часть заболевших, среди взрослых свердловчан заболевание пока не распространяется. Но уже через 2-4 недели медики ожидают очереди и во взрослых лечебных учреждениях.
Что касается заболеваемости коронавирусом, то специалисты пока не могут спрогнозировать какой станет четвертая волна этой инфекции. Уровень желающих привиться от COVID-19, по сравнению с летним периодом, снизился в десятки раз.
Напомним, главный эпидемиолог Екатеринбурга недавно рассказал о последствиях «микса» из коронавируса и вируса гриппа.