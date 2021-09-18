Фейк об опускающем пачку бюллетеней в урну для голосования уральце появился в сети

Напомним, в Свердловской области, в том числе и Нижнем Тагиле с 17 по 19 сентября проводятся выборы в Государственную думу и Законодательное собрание региона. Граждане могут оставить свои голоса как на участках, так и на дому, подав соответствующую заявку. В первый же день голосования участие в выборах приняли мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев, его заместитель Вячеслав Горячкин, а также замглавы города по соцполитике Валерий Суров.