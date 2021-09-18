TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Фейк об опускающем пачку бюллетеней в урну для голосования уральце появился в сети

18 сентября 2021, 08:42
Фото: скриншот видео ЦОН
Молодой человек в Заречном во время голосования на участке № 1794 опустил в урну пачку бюллетеней. Такая информация появилась в социальных сетях.

На видео мужчина в черной куртке, кепке и маске вышел из кабинки для голосования со свернутой пачкой бюллетеней. Затем он начал опускать их в урну. Все бюллетени были свернуты и молодому человеку потребовалось некоторое время, чтобы они пролезли в прорезь. Видео появилось на странице депутата думы Асбеста от партии КПРФ Натальи Крыловой.

Однако в Центре общественного наблюдения информацию опровергли. Там проанализировали записи камер наблюдения и предоставили реальные кадры с реального участка в Заречном. Он выглядит совсем иначе. Это не спортивный зал, как на видео депутата, а, судя по всему, холл учебного заведения. Сам участок расположен в школе № 1.

На место также была направлена мобильная бригада для уточнения данных.

Снято видео, также подтверждающее, что помещение для голосования избирательного участка № 1794 в городе Заречный другое, не соответствует видеозаписи в сети, сообщает Центр общественного наблюдения.

Таким образом, специалисты сделали вывод, что приложенная запись к сообщению о нарушении с другого участка. Данные о нарушении не подтверждаются.

Напомним, в Свердловской области, в том числе и Нижнем Тагиле с 17 по 19 сентября проводятся выборы в Государственную думу и Законодательное собрание региона. Граждане могут оставить свои голоса как на участках, так и на дому, подав соответствующую заявку. В первый же день голосования участие в выборах приняли мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев, его заместитель Вячеслав Горячкин, а также замглавы города по соцполитике Валерий Суров.

Владислав Пинаев и Евгений Куйвашев пригласили свердловчан на выборы
Узнать подробнее

Материалы по теме
На выборах в Госдуму Владимир Путин проголосовал онлайнВторой день голосования по выборам депутатов в ЗакСО и Госдуму начался в ТагилеВагонка в первый день голосования стала самым активным районом на выборах в Госдуму
#Госдума#Законодательное собрание#Провокация#Фейк#Политика#Выборы-2022
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25