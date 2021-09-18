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Posted 18 сентября 2021, 14:24

Published 18 сентября 2021, 14:24

Modified 29 ноября 2024, 18:23

Updated 29 ноября 2024, 18:23

Предупреждение о сильном ветре продлено на Среднем Урале

Предупреждение о сильном ветре продлено на Среднем Урале

18 сентября 2021, 14:24
Фото: 1MI.
Экстренное предупреждение о сильном ветре продлено в Свердловской области. Прогнозируется, что 19 сентября его скорость будет достигать до 20 метров в секунду.

В региональном МЧС напоминают, что во время такой погоды рекомендуется безопасно обращаться с огнем. Не следует подходить к легким строениям, мостам, деревьям и линиям электропередач. Опасность могут представлять и строящиеся здания.

Также ветер мешает проведению работ на открытом воздухе и на высоте. Водителям транспортных средств рекомендуется не ставить машины вблизи деревьев и рекламных щитов.

Напомним, 18 сентября на территории Свердловской области местами ожидается порывистый ветер и мокрый снег.

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#Свердловская область#Здоровье#Погода#Ветер#Сильный ветер
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