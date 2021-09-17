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Заморозки и шторм ожидаются в Свердловской области

17 сентября 2021, 12:51
Фото: 1mediainvest.ru
18 сентября 2021 года в Свердловской области местами ожидается порывистый ветер и мокрый снег.

В большинстве районов Свердловской области в ночь на 18 сентября 2021 года температура воздуха опустится до нескольких градусов выше нуля. Днем воздух прогреется до +8, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Ветер будет северный, северо-западный 6-11 метров в секунду, порывами до 15-20 метров в секунду. В некоторых районах области ожидаются заморозки -1, -4 градуса, днем до +8 градусов.

В Екатеринбурге ожидается снег с дождем, порыве ветра в уральской столице могут достигать 11 метров в секунду.

Напомним, ураганный ветер в начале сентября 2021 года стал причиной госпитализации двух уральцев и повреждений инфраструктуры в Екатеринбурге.

2 человека попали в больницу из-за урагана в Екатеринбурге
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#Екатеринбург#Заморозки#Свердловская область#Сильный ветер#Похолодание#Шторм#Новости УрФО#Общество
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