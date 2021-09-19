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«Единая Россия» лидирует в Свердловской области на выборах по данным экзитпола

19 сентября 2021, 18:07
Фото: 1MediaInvest
На выборах в Законодательное собрание Свердловской области «Единая Россия» набрала наибольшее количество голосов. Об этом сообщают экзитполы.

За несколько часов до закрытия избирательных участков по подсчётам данных экзитполов во всех округах Свердловской области на первом месте по количеству голосов находится «Единая Россия», пишет Ура.ру.

Сомнения в победе партии были только в Сысертском округе — у кандидата от ЕР Сергея Корякина был сильный политический противник от КПРФ Валерий Блинов.

При этом следует учитывать, что данные экзитполов являются предварительными и основываются на опросах проголосовавших граждан.

Напомним, в Свердловской области в этом году явка на выборы депутатов Госдумы и ЗакСО стала выше аналогичного показателя на прошлом голосовании в 2016 году.

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