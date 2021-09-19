Нижний Тагил вошел в число лидеров по явке на выборах в Свердловской области

По итогам 17 и 18 сентября лидерами по явке стали избиратели в трех округах: наивысший показатель к 20 часам субботы продемонстрировали в 174 округе (Серовский), там проголосовали почти 159 тысяч человек (37,15% от общего числа избирателей).