Почти половина тагильчан проголосовала на выборах в Госдуму и ЗакСО

Тагильчане занимают лидирующие позиции по явке на избирательные участки в Свердловской области. Почти половина жителей Нижнетагильского избирательного округа (48,02%) отдали свои голоса за понравившихся кандидатов в депутаты Государственной думы РФ и Законодательного собрания Свердловской области.