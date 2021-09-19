Первый снег в Нижнем Тагиле и массовое ДТП с фурой. Итоги дня в Свердловской области

В окрестностях горы Белой жители Нижнего Тагила увидели, что на их участки выпал первый снег. По словам местных жителей, снег начался утром, в районе 5.00. Однако спустя время он растаял и превратился в воду. Ранее синоптики прогнозировали похолодание и мокрый снег. Потепления на Среднем Урале не ожидается и на следующей неделе. Дневная температура воздуха не превысит +11 градусов.
Нижний Тагил — один из лидеров по явке на выборах в Свердловской области. В Нижнетагильском одномандатном округе явка по итогам двух дней голосования составила 34,63%. Также лидерами стали Серовский (37,15%) и Асбестовский (35,18%) округа. Общий уровень явки в регионе составляет 32,34%. В общей сложности в регионе за два дня выборов проголосовало 1,072 миллиона избирателей. Это немногим менее трети общего числа уральцев, которые имеют право голоса.
44-летний мужчина пострадал в массовом ДТП, которое произошло на 32 километре автодороги Нижний Тагил — Нижняя Салда. Водитель Volkswagen Polo не уступил дорогу грузовику MAN. От удара иномарку отбросило на Ладу Ларгус. Инцидент был запечатлен камерой видеорегистратора. В результате водитель иномарки получил серьезные травмы. В тяжелом состоянии он был госпитализирован в больницу.
После звонка «сотрудницы банка» житель Тавды лишился 430 тысяч рублей. Девушка обманула мужчину, заявив, что на него пытаются оформить кредит. Растерявшись, уралец продиктовал ей коды из СМС, пришедших во время разговора. В результате злоумышленница трижды сняла деньги со счета мужчины. В полиции пострадавший рассказал, что девушка грамотно и логично рассуждала, поэтому он ей поверил.