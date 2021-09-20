Повышение тарифов на проезд в городском транспорте обсуждается властями Екатеринбурга

На ней была озвучена предполагаемая сумма проезда в Екатеринбурге на уровне 32 рублей. Стоимость проезда может увеличиться на 4 рубля уже к концу текущего года. Также некоторые работники городского транспорта сообщают о низких зарплатах на предприятиях, которые не повышались уже 5 лет.