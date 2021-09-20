TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Повышение тарифов на проезд в городском транспорте обсуждается властями Екатеринбурга

20 сентября 2021, 05:02
Фото: 1MI
Власти Екатеринбурга готовят новые тарифы на проезд в городском транспорте. Предполагается увеличить цену на 4 рубля уже до конца 2021 года.

Решение о повышении действующих тарифов на проезд в общественном транспорте в Екатеринбурге практически готово и является делом ближайших пары месяцев, сообщает E1.

Проезд в городском транспорте в уральской столице не корректировался с 2017-го года, сейчас он составляет 28 рублей. В августе 2021 года состоялась встреча чиновников областного правительства и представителей транспортных компаний города.

На ней была озвучена предполагаемая сумма проезда в Екатеринбурге на уровне 32 рублей. Стоимость проезда может увеличиться на 4 рубля уже к концу текущего года. Также некоторые работники городского транспорта сообщают о низких зарплатах на предприятиях, которые не повышались уже 5 лет.

Напомним, некоторым дачникам Нижнего Тагила власти «предложили» подождать обустройства остановки «Высоковольтная» до 2025 года.

Вернуть тагильским дачникам остановку «Высоковольтную» смогут при допфинансировании
Узнать подробнее

Материалы по теме
Из-за строительства «ливневки» на Циолковского в Тагиле изменится движение транспортаНезаконно устроил оплату по «безналу» водитель маршрутки в Нижнем Тагиле
#Повышение#Тарифы#Екатеринбург#Общественный транспорт#Новости УрФО#Транспорт
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25