Автомобиль перевернулся в воздухе: две жестких аварии произошли на ралли в Асбесте

В процессе гоночных заездов по трассе пилот из северной столицы Павел Козлов зацепил насыпь, в результате чего автомобиль Mitsubishi Lancer подлетел и несколько раз перевернулся в воздухе. Уральский гонщик Виталий Михайлов на высокой скорости улетел в кювет, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на пресс-службу Ралли «Эковер-2021».