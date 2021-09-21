Отрицавший опьянение за рулем тагильчанин получил 350 часов исправительных работ

В марте 2020 года тагильчанин был лишен прав на 1 год и 7 месяцев, а также оштрафован на 30 тысяч рублей за пьяную езду. Однако 6 августа он был вновь остановлен полицейскими за рулем «Лады» на Вагонке. Сотрудники правоохранительных органов заметили, что мужчина находится в состоянии опьянения и попросили его в присутствии понятых пройти освидетельствование на алкоголь. Алкотестер показал отсутствие этилового спирта.