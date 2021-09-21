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В больнице коронавирусных пациентов № 24 Екатеринбурга выстроились большие очереди

21 сентября 2021, 13:15
Фото: 1МI
Очереди из посетителей, желающих попасть на прием к врачам 24-й больницы Екатеринбурга образуются чаще в понедельник и вторник. Врачи считают, что это происходит из-за нежелания людей посещать лечебницу в выходные.

Городская больница № 24 Екатеринбурга переживает наплыв посетителей в начале недели, сообщает Znak.

Люди вынуждены сидеть в очередях, ожидая приема врача. Также, не всегда регистратура работает в полную силу: бывает, что оформлением посетителей занимается один специалист, говорят посетители лечебницы.

Пресс-служба больницы рассказала, что подобное наблюдается периодически, чаще всего в первые рабочие дни недели. Несмотря на ежедневный график работы клиники, в выходные людей бывает немного, заявили медики.

Часть посетителей приходит в больницу с симптомами коронавирусной инфекции, несмотря на то, что таким больным рекомендуется вызывать врача на дом.

Напомним, рост заболеваемости COVID-19 наблюдается в клиниках Свердловской области после небольшого недавнего спада.

Количество больных COVID-19 увеличилось в больницах Екатеринбурга
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