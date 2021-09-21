В больнице коронавирусных пациентов № 24 Екатеринбурга выстроились большие очереди

Очереди из посетителей, желающих попасть на прием к врачам 24-й больницы Екатеринбурга образуются чаще в понедельник и вторник. Врачи считают, что это происходит из-за нежелания людей посещать лечебницу в выходные.

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