Количество больных COVID-19 увеличилось в больницах Екатеринбурга

На 20 сентября 2021 года на лечении от коронавируса в Екатеринбурге находятся 4228 человек, сообщает E1.
Все они находятся в состоянии средней тяжести. Пик заболеваемости пришелся на начало августа 2021 года: 8 числа в ковидных стационарах находились 7230 уральцев. К середине сентября текущего года количество заболевших снизилось до 4015 инфицированных, но ниже уже не опускалось.
Специалисты связывают начавшееся вновь увеличение заболеваний COVID-19 с началом нового учебного года. Снижение общей защиты уже привившихся от коронавируса уральцев также играет роль в росте заболеваемости.
Напомним, с начала нового учебного года уже 7 преподавателей УрГАХУ заболели COVID-19 в Екатеринбурге.