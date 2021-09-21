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Видео из пермского университета со дня перестрелки появилось в сети

21 сентября 2021, 06:23
Фото: Яндекс.Карты
Стрельбу в кампусе Пермского университета открыл студент первого курса днем 20 сентября. В сети появилось видео с камер видеонаблюдения учебного заведения, которые зафиксировали передвижения молодого человека.

Сначала на камерах видно, что студент идет по площади. Люди вокруг него разбегаются в разные стороны. Далее на записи молодой человек появляется уже в холле одного из корпусов университета. Видео опубликовано в Telegram-канале Baza.

Сначала студенты спокойно стоят у выхода, но уже через мгновение в холл затаскивают мужчину с улицы. Его кладут возле турникетов. Пострадавший не может встать, поэтому откатывается за перила. Еще через мгновение в корпус зашел мужчина с оружием. Он подошел к лежащему у турникетов мужчине и выстрелил в него.

Дальше молодой человек направился в глубь корпуса. После этого, уже другая камера зафиксировала, как девушка попыталась сбежать от нападавшего, но он ее догнал.

Следующие кадры показываются уже по пути в другой корпус. На пути студента с ружьем появляется еще одна девушка, но не успевает сбежать.

На еще одной записи студент внутри корпуса выстрелил в девушку и пошел дальше.

На последней записи молодой человек сам лежит на ступеньках. Его ранил полицейский. Он же ему оказал первую помощь, пишет Е1.

Напомним, студент Пермского университета устроил стрельбу в кампусе. Он был задержан, но ранен. На данный момент он находится в реанимации. От его действий погибли шесть человек, еще более двух десятков пострадали. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело.

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#Стрельба#Пермь#Видео#Происшествия
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