Видео из пермского университета со дня перестрелки появилось в сети

Сначала студенты спокойно стоят у выхода, но уже через мгновение в холл затаскивают мужчину с улицы. Его кладут возле турникетов. Пострадавший не может встать, поэтому откатывается за перила. Еще через мгновение в корпус зашел мужчина с оружием. Он подошел к лежащему у турникетов мужчине и выстрелил в него.