Память погибших при стрельбе в Пермском университете почтили в Екатеринбурге

Напомним, 20 сентября 18-летний Тимур Бекмансуров устроил стрельбу в кампусе Пермского университета. Он смертельно ранил 8-х человек, еще 24 получили ранения различной степени тяжести. Перед совершением преступления молодой человек выложил пост в социальную сеть, где полностью описал свои действия, предшествующие массовому расстрелу людей.