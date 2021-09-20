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Память погибших при стрельбе в Пермском университете почтили в Екатеринбурге

20 сентября 2021, 16:51
Фото: 1MI
В уральской столице на мультимедийном фасаде «Ельцин Центра» загорелась свеча памяти о жителях Перми, которые погибли во время нападения на Пермский университет.

Программный директор Центра Денис Корнеевский на своей странице в Facebook призвал граждан 20 сентября почтить погибших молчанием. Также минуту молчания перед началом игры провели участники матчи «Урал» — «Локомотив» на «Екатеринбург Арене».

Напомним, 20 сентября 18-летний Тимур Бекмансуров устроил стрельбу в кампусе Пермского университета. Он смертельно ранил 8-х человек, еще 24 получили ранения различной степени тяжести. Перед совершением преступления молодой человек выложил пост в социальную сеть, где полностью описал свои действия, предшествующие массовому расстрелу людей.

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