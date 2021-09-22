Никольская часовня в честь Демидовых освящена за ДК «Юбилейный» в Нижнем Тагиле

Он добавил, что на данный момент антропологи готовят заключение, которое покажет, кто захоронен был в могиле — мужчина, женщина, в каком возрасте. Также результаты исследований расскажут о причинах смерти. После этого по черепу планируется восстановить лицо человека и после процедуры ДНК окончательно станет ясно, кто-то из Демидовых это или нет. Только после этого будут какие-то конкретные решения приниматься. Прежде всего, место, которое на данный момент огорожено, будет облагорожено. Кто бы там ни был, останки будут преданы земле.