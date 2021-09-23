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4,5 млн налогов задолжал гендиректор тагильской компании «СпецАвтоСтрой»

23 сентября 2021, 10:56
Фото: Яндекс.Карты
Уголовное дело заведено в отношении генерального директора тагильской компании «СпецАвтоСтрой». Мужчина оказался должен налоговой 4,5 миллиона рублей.

С марта 2020 года по февраль 2021 года он уклонялся от уплаты налогов и срывал денежные средства. При этом тагильчанин продолжал предпринимательскую деятельность и переводил деньги на счета партнеров.

В ходе расследования уголовного дела за сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов предприниматель полностью погасил задолженность, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

ООО «СпецАвтоСтрой» занимается грузовыми перевозками, компания зарегистрирована в 2014 году. За время работы организация участвовала в 16 судебных процессах на сумму 8,1 миллиона рублей, при чем 14 раз в качестве ответчика.

Напомним, весной 2021 года в СМИ появилась информация, что имущество сотового оператора «Мотив» было арестовано судом за неуплату налогов и фиктивные сделки. Однако в компании опровергли эту информацию.

Информацию об аресте имущества опровергли в компании «Мотив»
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#Уголовное дело#Налоги#Предприниматель#Нижний Тагил#Экономика
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