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Длинные очереди на прием объяснили врачи Детской больницы Нижнего Тагила

23 сентября 2021, 04:33
Фото: 1МI
Медики Детской городской больницы Нижнего Тагила объяснили длинные очереди на прием к врачам.

Это обусловлено сезонным увеличением больных ОРВИ. Также причиной заболеваемости называется понижение температуры воздуха на улице.

Медики также ответили на вопросы о большом скоплении людей на прием к врачу.

Часто, в поликлинику, с одним маленьким пациентом приходят несколько сопровождающих лиц, что значительно увеличивает скопление людей в поликлинике, говорят медики.

Это также способствует увеличению риска заболеваемости детей и самих взрослых.

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Медицинская помощь оказывается всем без исключения, даже при отсутствии талона на прием. К осмотру пациентов подключились завотделениями, медицинские работники детских садов и школ.

Врачи рекомендуют при первых симптомах ОРВИ у детей вызывать медицинского работника на дом.

Напомним, количество заболевших ОРВИ двукратно увеличилось в Свердловской области. Основными пациентами являются дети и подростки до 17 лет.

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#Дети#Простуда#Очередь#Больница#Нижний Тагил#ОРВИ#Здоровье
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