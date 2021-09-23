Длинные очереди на прием объяснили врачи Детской больницы Нижнего Тагила

Это обусловлено сезонным увеличением больных ОРВИ. Также причиной заболеваемости называется понижение температуры воздуха на улице.
Медики также ответили на вопросы о большом скоплении людей на прием к врачу.
Часто, в поликлинику, с одним маленьким пациентом приходят несколько сопровождающих лиц, что значительно увеличивает скопление людей в поликлинике, говорят медики.
Это также способствует увеличению риска заболеваемости детей и самих взрослых.
Медицинская помощь оказывается всем без исключения, даже при отсутствии талона на прием. К осмотру пациентов подключились завотделениями, медицинские работники детских садов и школ.
Врачи рекомендуют при первых симптомах ОРВИ у детей вызывать медицинского работника на дом.
Напомним, количество заболевших ОРВИ двукратно увеличилось в Свердловской области. Основными пациентами являются дети и подростки до 17 лет.