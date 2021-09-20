Заболеваемость ОРВИ среди детей резко возросла в Свердловской области

Среди детей наиболее часто заражаются малыши до 2 лет, затем — дети, посещающие детские сады. Также активно болеют школьники от 7 до 14 лет. Схожая ситуация наблюдается в уральской столице. Там за прошедшую неделю с диагнозом ОРВИ оказалось 23,4 тысячи человек, что на 73% выше уровня эпидпорога, гласят данные регионального управления Роспотребнадзора.