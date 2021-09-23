Обыски прошли в рабочем кабинете главы администрации Тугулыма Черепанова

23 сентября 2021 года сотрудники региональной ФСБ произвели обыск в рабочем кабинете мэра Тугулыма Николая Черепанова, сообщает Znak.
В администрации Тугулыма пока не прокомментировали ситуацию с обыском, однако пояснили, что администрация работает в обычном режиме, а Николай Черепанов проводит рабочее совещание.
Известно, что у оперативников УФСБ по Свердловской области есть вопросы к главе Тугулыма касательно мошеннических действий руководства города при заключении и реализации муниципальных контрактов. Чиновников подозревают в организации «серых схем».
Николай Черепанов ранее работал в мэрии Тюмени, но после прокурорской проверки в 2017-м году он был снят с должности. Тугулым он возглавил весной 2021 года.
Напомним, в конце лета 2021 года прокуратура Свердловской области выявила факты коррупции в администрации Среднеуральска.