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Уроженцы Средней Азии задержаны за подстрекательство к терроризму в Екатеринбурге

23 сентября 2021, 03:33
Фото: 1МI
Уроженцы Средней Азии склоняли своих земляков к террористической деятельности. ФСБ провела задержания экстремистов в Екатеринбурге, следователи возбудили уголовные дела.

22 сентября 2021 года группа уроженцев Средней Азии была задержана в Екатеринбурге за подстрекательство мигрантов к терроризму, сообщает ЦОС ФСБ РФ.

Силовики задержали предполагаемых участников подполья, у них изъята запрещенная литература экстремистского характера. Документы, найденные при обыске на квартирах задержанных, подтверждают их связи с главарями террористических организаций Ближнего Востока.

Задержанные на Урале экстремисты распространяли среди уроженцев Центральной и Средней Азии религиозно-экстремистские идеи, склоняли трудовых мигрантов к осуществлению на территории региона и России террористической деятельности.

Напомним, 15 сентября 2021 года житель Сургута был приговорен в Екатеринбурге к 2-м годам колонии за спонсирование террористов. Мужчина собирал деньги и передавал их в Дагестан, откуда они поступали дальше в Сирию.

За спонсирование террористов мужчина получил два года колонии в Екатеринбурге
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