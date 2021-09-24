17-летняя студентка в Екатеринбурге обвинила пенсионера в домогательствах

Сообщение о происшествии поступило в полицию 21 сентября. В дежурную часть обратилась комендант общежития педагогического университета и рассказала, что над 17-летней студенткой первого курса надругался водитель автомобиля Opel, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на собственные источники.