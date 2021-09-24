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17-летняя студентка в Екатеринбурге обвинила пенсионера в домогательствах

24 сентября 2021, 05:24
Фото: 1MI
В домогательствах обвинила 62-летнего пенсионера 17-летняя студентка. Следственным комитетом предъявлено обвинение по статье за насильственные действия в отношении несовершеннолетней.

Сообщение о происшествии поступило в полицию 21 сентября. В дежурную часть обратилась комендант общежития педагогического университета и рассказала, что над 17-летней студенткой первого курса надругался водитель автомобиля Opel, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на собственные источники.

Якобы мужчина трогал девушку между ног. Комендант также сообщила номер автомобиля.

Через несколько часов правоохранители задержали водителя. Суд избрал меру пресечения для мужчины в виде домашнего ареста. Ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

Как именно девушка попала в автомобиль пока неизвестно.

Напомним, ранее в Екатеринбурге в СИЗО был отправлен отчим, который четыре года насиловал падчерицу.

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#Екатеринбург#Домогательства#Студенты#Новости УрФО#Происшествия
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