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Житель многоэтажки пострадал от взрыва газа в Верхней Пышме

25 сентября 2021, 05:56
Фото: 1 MI
В Верхней Пышме в доме на улице Юбилейная, 18 прогремел взрыв. Пострадал хозяин одной из квартир.

Утром 25 сентября в Верхней Пышме произошёл взрыв. От сильного хлопка жители дома 18 на улице Юбилейная экстренно эвакуировались и вызвали спецслужбы. По предварительным данным, пострадал 52-летний хозяин квартиры, в которой взорвался газ, пишет Е1.

На месте происшествия работают сотрудники МЧС и полиции. По словам начальника пресс-службы МВД Свердловской области Валерия Горелых, пострадавшего увезли в местную горбольницу с 40% ожогов тела. Квартира уральца находится на первом этаже пятиэтажки — она пострадала больше всего.

Взрывной волной повреждены межкомнатные перегородки 4-й и 21-й квартир. Одна стена из 21-й квартиры обрушилась в четвертую, еще две стены из четвертой квартиры упали в 21-ю. Сейчас из подъезда, где все произошло, проводится экстренная эвакуация жильцов. Газ в доме перекрыт, добавил полковник Горелых.

В полиции подчеркнули, что происшествие не носит криминальный характер.

Напомним из-за взрыва газа в Екатеринбурге 8 августа пострадавшего хозяина квартиры также госпитализировали с ожогами.

Ухудшилось состояние пострадавшего от взрыва газа в Екатеринбурге мужчины
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#Бытовой газ#Утечка газа#ГАЗ#Валерий Горелых#Взрыв газа#Происшествия
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