Житель многоэтажки пострадал от взрыва газа в Верхней Пышме

Взрывной волной повреждены межкомнатные перегородки 4-й и 21-й квартир. Одна стена из 21-й квартиры обрушилась в четвертую, еще две стены из четвертой квартиры упали в 21-ю. Сейчас из подъезда, где все произошло, проводится экстренная эвакуация жильцов. Газ в доме перекрыт, добавил полковник Горелых.