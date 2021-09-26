Результаты замеров, смог и грязные реки. Эко-итоги в Нижнем Тагиле

Помимо ухудшавшегося состояния воздуха, в Свердловской области стабильно отравляются реки. Регион стал лидером по числу загрязнений водоемов. За 13,5 лет Росгидромет зафиксировал в Свердловской области рекордное среди всех регионов России число случаев загрязнений рек — 7 075 раз. Из них 1880 стали экстремальными. Чаще всего страдали реки Исеть и Патрушиха на территории Екатеринбурга, Чусовая под Первоуральском, а также Северушка, Тура, Салда, Нейва, Пышма и Тагил.