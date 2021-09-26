Результаты замеров, смог и грязные реки. Эко-итоги в Нижнем Тагиле

Во время двухминутных замеров газоанализатор фиксировал в воздухе вещества-загрязнители в течение трех из семи дней:
Контрольные 20-минутные замеры выявляли превышение ПДК в два дня: 23 сентября — диоксида азота в 1,5 раза (0,3 мг/м3 при норме 0,2 мг/м3) и 25 сентября — сероводорода в 3,7 раза (0,03 мг/м3 при норме 0,008 мг/м3).
При этом на этой неделе в Свердловской области было объявлено предупреждение об неблагоприятных метеорологических условиях для рассеивания вредных веществ в воздухе. Предупреждение действует с 21 сентября до вечера 26 сентября.
Минприроды опубликовало данные о городах-участниках программы «Чистый воздух», где с 2017 по 2020 года сократилось загрязнение воздуха. В ведомстве уточнили, что речь идет о Братске, Красноярске, Новокузнецке, Челябинске, Магнитогорске, Медногорске и Липецке. Как мы видим, Нижний Тагил в этот список не вошел.
Помимо ухудшавшегося состояния воздуха, в Свердловской области стабильно отравляются реки. Регион стал лидером по числу загрязнений водоемов. За 13,5 лет Росгидромет зафиксировал в Свердловской области рекордное среди всех регионов России число случаев загрязнений рек — 7 075 раз. Из них 1880 стали экстремальными. Чаще всего страдали реки Исеть и Патрушиха на территории Екатеринбурга, Чусовая под Первоуральском, а также Северушка, Тура, Салда, Нейва, Пышма и Тагил.