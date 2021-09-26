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Теплотрасса загорелась на Вагонке в Нижнем Тагиле

26 сентября 2021, 17:05
Фото: 1Mediainvest.ru
В районе «Пихтовых гор» в Нижнем Тагиле огонь охватил теплотрассу. По предварительным данным, никто не пострадал.

О возгорании в Дзержинском районе Нижнего Тагила сообщили пользователи соцсетей. По словам местного жителя, загорелась теплотрасса, на которой проживали два человека, сообщает паблик «Инцидент Нижний Тагил» во ВКонтакте.

К счастью, в момент возгорания люди, проживающие там, отсутствовали. На месте пожара работал пожарный расчет, поделился с подписчиками житель Вагонки Константин.

Напомним, в Кировграде местного жителя обвиняют в убийстве своей знакомой и её детей. По предварительным данным, злоумышленник устроил пожар в квартире, чтобы замести следы преступления.

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#Тушение пожаров#Вагонка#Теплотрасса#Пожар#Нижний Тагил#Происшествия
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