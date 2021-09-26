Теплотрасса загорелась на Вагонке в Нижнем Тагиле

О возгорании в Дзержинском районе Нижнего Тагила сообщили пользователи соцсетей. По словам местного жителя, загорелась теплотрасса, на которой проживали два человека, сообщает паблик «Инцидент Нижний Тагил» во ВКонтакте.
К счастью, в момент возгорания люди, проживающие там, отсутствовали. На месте пожара работал пожарный расчет, поделился с подписчиками житель Вагонки Константин.
Напомним, в Кировграде местного жителя обвиняют в убийстве своей знакомой и её детей. По предварительным данным, злоумышленник устроил пожар в квартире, чтобы замести следы преступления.