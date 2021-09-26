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Выживший после трагедии на Эльбрусе рассказал об еще одном теле в горах

26 сентября 2021, 11:45
Фото: 1Mediainvest.ru
Альпинист Дмитрий Долгов, выживший в результате трагической экспедиции на Эльбрусе 24 сентября, рассказал об еще одном теле на спуске с горы. Турист предположил, что умерших там может быть и больше.

Еще не одно тело предстоит достать сотрудникам МЧС на Эльбрусе. По словам одного из спасенных альпинистов Дмитрия Долгова, он видел тело еще одного туриста на спуске с горы. Выживший отметил, что погибший не принадлежит к их группе.

Мы, когда искали дорогу вниз, увидели парня. Все пишут, что пять погибших, там еще шестой лежит, может, больше. Там парень лежал, мужичок лет от 40, рассказал Долгов «Рен-ТВ».

Рядом с телом были некоторые вещи — термос и туристическая экипировка.

Спасатели в настоящий момент отправились в горы для транспортировки тел погибших альпинистов. Подъем на гору осложняют неблагоприятные погодные условия — порывистый ветер и низкая температура.

Напомним, свердловчанка, находившаяся в составе туристской группы, погибла во время спуска с Эльбруса. По факту гибели альпинистов возбуждено уголовное дело.

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