Выживший после трагедии на Эльбрусе рассказал об еще одном теле в горах

Еще не одно тело предстоит достать сотрудникам МЧС на Эльбрусе. По словам одного из спасенных альпинистов Дмитрия Долгова, он видел тело еще одного туриста на спуске с горы. Выживший отметил, что погибший не принадлежит к их группе.