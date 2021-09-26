Выживший после трагедии на Эльбрусе рассказал об еще одном теле в горах

Еще не одно тело предстоит достать сотрудникам МЧС на Эльбрусе. По словам одного из спасенных альпинистов Дмитрия Долгова, он видел тело еще одного туриста на спуске с горы. Выживший отметил, что погибший не принадлежит к их группе.
Мы, когда искали дорогу вниз, увидели парня. Все пишут, что пять погибших, там еще шестой лежит, может, больше. Там парень лежал, мужичок лет от 40, рассказал Долгов «Рен-ТВ».
Рядом с телом были некоторые вещи — термос и туристическая экипировка.
Спасатели в настоящий момент отправились в горы для транспортировки тел погибших альпинистов. Подъем на гору осложняют неблагоприятные погодные условия — порывистый ветер и низкая температура.
Напомним, свердловчанка, находившаяся в составе туристской группы, погибла во время спуска с Эльбруса. По факту гибели альпинистов возбуждено уголовное дело.