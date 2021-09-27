200 тысяч заплатит УК за падение пенсионерки на ледяном тротуаре в Нижнем Тагиле

Ранее, районный суд Нижнего Тагила частично удовлетворил иск прокуратуры Тагилстроевского района и присудил выплатить 74-летней пенсионерке 200 тысяч рублей (прокурор просил 300 тысяч). Но ответчик, ООО «Уралэкспо-НТ» не согласился с тем решением и подал апелляцию.