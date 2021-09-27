TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Крупный пожар разгорелся вблизи гипермаркета Metro в Екатеринбурге

27 сентября 2021, 15:22
Фото: E1.RU
Вечером 27 сентября на проспекте Космонавтов вблизи гипермаркета Metro вспыхнул крупный пожар. Местные жители видели пламя издалека.

По словам очевидцев, в районе супермаркета загорелся ангар. На данный момент у него обрушилась крыша. В помещении находятся металлические и деревянные стеллажи. Один из свидетелей отметил, что пожарные вскрыли забор, чтобы попасть на место происшествия.

Площадь возгорания насчитывает 20 квадратных метров. На месте работают 11 пожарных и две единицы техники, пишет Е1 со ссылкой на МЧС.

Напомним, 26 сентября огонь охватил теплотрассу в районе «Пихтовых гор» в Нижнем Тагиле. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Теплотрасса загорелась на Вагонке в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее

Материалы по теме
Двое детей погибли во время пожара в уральском селеВ ангаре Подольска произошел пожар на площади 864 м²
#Екатеринбург#Спасатели#Пожар#Ангар#Новости УрФО#Происшествия
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25