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Уральский препарат от COVID-19 начнут тестировать на детях

27 сентября 2021, 11:20
Фото: 1MI
Препарат «Триазавирин», который используется для лечения коронавируса и ОРВИ, будут тестировать на детях. Производителем его является завод «Медсинтез» в Свердловской области.

На данный момент в Минздраве обсуждается, на какой площадке проводить исследования. Одним из вариантов является УГМУ, сообщила на пресс-конференции «Интерфакса» ректор Уральского государственного медицинского университета Ольга Ковтун.

Планируется, что доклинические испытания препарата пройдут 180 подростков от 12 до 17 лет. Ковтун отметила, что при успешном прохождении испытаний и положительных результатах препарат будет испытываться на детях младше 12 лет.

Испытания, по словам ректора, стали доступными по той причине, что триазавирин на заводе начали производить в меньших дозировках. Если раньше они составляли 250 миллиграмм, то теперь есть таблетки 100 миллиграмм.

Напомним, триазавирин является одним из основных препаратов лечения коронавируса в России. Его применение началось до завершения клинических испытаний. Они закончились в феврале 2021 года.

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#Лечение#Свердловская область#Коронавирус#Здоровье
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