В изнасиловании 16-летнего екатеринбуржца подозревается гражданин Узбекистана

16-летний подросток, который состоит на учете у психиатра, возвращался домой и сильно замерз. Он принял решение погреться в будке охранника парковки на улице Фрезеровщиков, пишет Ура.ру со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Там он уснул.