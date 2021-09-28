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Детский сад № 2 в Карпинске закрывается из-за требований СанПиН

28 сентября 2021, 16:00
Фото: 1MI
Детский сад № 2 «Улыбка», а точнее — его второе здание, расположенное на улице 9 Мая, 3А, закрывается в Карпинске. Это связано с требованиями СанПиН. Учреждение на улице Советской, 7 будет функционировать в обычном режиме.

По словам начальника отдела образования Владимира Грека, данное решение было принято также в связи с уменьшением количества воспитанников в детских садах. В Карпинске число детей в дошкольных учреждениях уменьшилось более чем на 400 человек.

Грек отметил, что на данный момент в закрывающемся детском саду сложно выполнить все требования СанПиН, касающиеся приготовления пищи — пищеблок не соответствует необходимым параметрам по площади. Также осталось 19 воспитанников, которых обслуживает 15 сотрудников.

Теперь со всеми сотрудниками осуществляется кадровая работа. Планируется использовать здание детсада под учреждение дополнительного образования детей, пишет Карпинск.Инфо.

Напомним, строительство еще пяти детских садов до 2023 года планируется в Нижнем Тагиле. В них будут организованы ясельные группы. В общей сложности туда смогут пойти более 900 детей.

5 детских садов с яслями планируется построить в Нижнем Тагиле к 2023 году
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#Закрытие#Детский сад#Карпинск#Санпин#Общество
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