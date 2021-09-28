TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Пассажирка «Яндекс.Такси» пострадала в ДТП на улице Победы в Нижнем Тагиле

28 сентября 2021, 09:53
Фото: ОД "Тагил без ям" Вконтакте
Пассажирка «Яндекс.Такси» пострадала в ДТП с Kia на улице Победы в Нижнем Тагиле. В результате происшествия оказалось парализовано движение трамваев.

Водитель такси двигался по главной дороге. Водитель Kia выезжал из квартала и не предоставил преимущество. В результате произошло столкновение, сообщается в группе «Инцидент Нижний Тагил» Вконтакте.

На месте аварии работали сотрудники ГИБДД, а также приехала машина скорой помощи. Пожилая женщина, пассажирка такси, самостоятельно смогла подойти к медикам.

Оперативный комментарий в Отделе пропаганды ГИБДД TagilCity.ru получить не удалось.

Напомним, 26 сентября под Ревдой произошло ДТП на трассе. Столкнулись КАМАЗ и фура. В результате один из водителей пострадал.

Водителю КАМАЗа оторвало ноги в результате ДТП под Ревдой
Узнать подробнее

Материалы по теме
Пропавший неделю назад свердловчанин погиб в ДТПЗа гибель 2 человек в ДТП под Нижним Тагилом водителю иномарки грозит до 15 летОчевидцы смертельного ДТП на Лисьегорской разыскиваются в Нижнем Тагиле
#Такси#Победы#ДТП#Нижний Тагил#Происшествия
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25