За гибель 2 человек в ДТП под Нижним Тагилом водителю иномарки грозит до 15 лет

Обвинение 32-летнему мужчине предъявлено по статье за нарушение ПДД в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, сообщили TagilCity.ru в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».
10 июня около 16.00 водитель «Фольксвагена» ехал в сторону села Николо-Павловское и допустил выезд на встречную полосу. Там он столкнулся с автомобилем «Джили».
В результате происшествия 71-летний мужчина, управлявший иномаркой, скончался на месте, а его 71-летняя супруга была доставлена в больницу, где позднее от полученных травм скончалась.
Следствие установило, что водитель, преодолевая опасный поворот, где максимальная разрешенная скорость составляет 70 км/ч, ехал со скоростью 90 км/ч. Также мужчина пересек сплошную линию и выехал на «встречку».
На месте ДТП, а позднее и в медицинском учреждении, результаты медосвидетельствования показали наличие опьянения у водителя «Фольксвагена».
На время следствия мужчина отправлен под домашний арест.