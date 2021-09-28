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Вооруженный солдат пропал под Нижней Салдой во время учений

28 сентября 2021, 11:56
Фото: pixabay.com
Солдат из Тюмени, проходящий военную службу в ЗАТО Свободный под Нижним Тагилом, пропал с оружием во время учений.

Сейчас молодого человека ищут полиция и военные. При себе у него автомат АК-47 без боеприпасов, подтвердили редакции TagilCity.ru в пресс-службе ОМВД России «Верхнесалдинский».

Фото: «Инцидент Нижний Тагил» «Вконтакте»

Наши сотрудники еще не вернулись с поисков, в том месте, где ищут, нет мобильной связи. Пока нет точной информации о том, сбежал ли военнослужащий, возможно он потерялся, пояснили редакции TagilCity.ru в пресс-службе ведомства.

О факте пропажи стало известно днем 28 сентября от читателей паблика «Инцидент Нижний Тагил» «ВКонтакте».

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#Автомат#Военный#Верхняя и Нижняя Салда#Эксклюзив#Происшествия
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