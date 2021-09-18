TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Трое молодых военных заживо сгорели во время праздника в Свердловской области

18 сентября 2021, 12:25
Фото: 1МI
В понедельник, 13 сентября, в частном доме в поселке Логиново Белоярского района произошла трагедия. Трое военных заживо сгорели в пожаре, отмечая профессиональный праздник – День танкиста.

Известно, что в огне погибли трое из четверых друзей: 25-летний Сергей и 26-летние братья-близнецы Павел и Александр.

Выжить удалось одному сослуживцу, который в этот день ночевал в беседке, а не в доме. Он и назвал имена погибших. Тела мужчин сгорели, поэтому останки похоронят в закрытых гробах.

В настоящее время по факту трагедии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, пишет Е1.

Напомним, мужчина и 15-летний подросток погибли во время пожара, который произошел ночью в частном жилом доме в Ивделе. Возбуждено уголовное дело.

Мужчина с приемным сыном сгорели заживо при пожаре в Ивделе
Узнать подробнее

Материалы по теме
В рязанской больнице при пожаре погибли 3 человекаЖильцов эвакуировали: 64-летняя женщина погибла в пожаре в ЕкатеринбургеДва человека погибло в пожаре в многоквартирном доме в Екатеринбурге
#Белоярский#Свердловская область#Пожар#Военные#Происшествия
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25