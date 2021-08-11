Два человека погибло в пожаре в многоквартирном доме в Екатеринбурге

В ночь на 11 августа в одной из квартир на третьем этаже 12-этажного дома на улице Денисова-Уральского, 16 в Екатеринбурге в результате пожара погибли двое — хозяин жилища и его гость. Владельца квартиры, получившего ожоги, спасатели и полицейские вынесли на руках, однако на носилках «скорой», прибывшей на место происшествия, он умер, сообщает Е1.