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Два человека погибло в пожаре в многоквартирном доме в Екатеринбурге

11 августа 2021, 06:19
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области
Тела двух мужчин были найдены после пожара в многоэтажке на улице Денисова-Уральского в Екатеринбурге. Одного из пострадавших пожарные вынесли на руках еще живым, однако он скончался.

В ночь на 11 августа в одной из квартир на третьем этаже 12-этажного дома на улице Денисова-Уральского, 16 в Екатеринбурге в результате пожара погибли двое — хозяин жилища и его гость. Владельца квартиры, получившего ожоги, спасатели и полицейские вынесли на руках, однако на носилках «скорой», прибывшей на место происшествия, он умер, сообщает Е1.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Свердловской области, в тушении пожара было задействовано 8 единиц техники и 20 человек личного состава. Из многоэтажки было эвакуировано 96 человек, из них 6 детей.

Напомним, в ночь на 11 августа 2021 года из-за пожара в пятиэтажном доме в Екатеринбурге спасатели эвакуировали по лестничным маршам 15 жильцов, в том числе 3 несовершеннолетних. Женщина, в квартире которой произошло возгорание, погибла.

Жильцов эвакуировали: 64-летняя женщина погибла в пожаре в Екатеринбурге
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