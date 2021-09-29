Из-за вспышки африканской чумы свиньи в свердловском селе будут ликвидированы

Несколько животных скончались 27 сентября. Предполагалось, что у них чума. Однако до завершения исследований диагноз был под вопросом, сообщает Znak со ссылкой на департамент информационной политики.
На данный момент в селе введен карантин.
В департаменте ветеринарии региона заявили, что службы действуют по правилам мероприятий, которые направлены на предотвращение распространения и ликвидацию очага заражения. Как только все необходимые меры будут предприняты карантин будет снят.
Действующие правила предполагают, что поголовье свиней и продукции в радиусе нескольких километров должны быть изъяты. Животных и продукцию необходимо утилизировать.
Напомним, накануне 28 сентября в радиусе 20 километров вокруг хозяйства был введен карантин, а также пропускной режим из-за подозрения на чуму у свиней.