TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Из-за вспышки африканской чумы свиньи в свердловском селе будут ликвидированы

29 сентября 2021, 13:39
Фото: 1MI
Вспышка африканской чумы свиней подтвердилась в деревне Камышловского района Свердловской области. Исследование Федерального центра подтвердило наличие генома вируса у трех животных в личном хозяйстве в селе Калиновское.

Несколько животных скончались 27 сентября. Предполагалось, что у них чума. Однако до завершения исследований диагноз был под вопросом, сообщает Znak со ссылкой на департамент информационной политики.

На данный момент в селе введен карантин.

В департаменте ветеринарии региона заявили, что службы действуют по правилам мероприятий, которые направлены на предотвращение распространения и ликвидацию очага заражения. Как только все необходимые меры будут предприняты карантин будет снят.

Действующие правила предполагают, что поголовье свиней и продукции в радиусе нескольких километров должны быть изъяты. Животных и продукцию необходимо утилизировать.

Напомним, накануне 28 сентября в радиусе 20 километров вокруг хозяйства был введен карантин, а также пропускной режим из-за подозрения на чуму у свиней.

Материалы по теме
На Урале на три года утвердили план по предупреждению африканской чумы свиней На Урале из-за борьбы с африканской чумой свиней сократится численность диких кабановИз-за африканской чумы изолировали деревню в Свердловской области
#Камышловский городской округ#Чума#Животные#Общество
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25