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Сервис аренды хочет получить 200 тысяч от титокера за утопленные самокаты на Урале

29 сентября 2021, 15:55
Фото: 1MI
В том случае, если за два утопленных самоката в Екатеринбурге тиктокер заплатит 200 тысяч рублей, сервис по аренде Whoosh готов не обращаться в полицию.

По словам представителей сервиса, с ними связался данный молодой человек. Он предложил урегулировать ситуацию самостоятельно. Сейчас ущерб оцениваем как две полные стоимости электросамоката, пишет «КП-Екатеринбург».

Отмечается, что происшествие случилось вечером 28 сентября. Сейчас уже были установлены номера транспорта, аккаунты парней и их личности. Самокаты были извлечены из воды сотрудниками сервиса. Теперь они находятся в сервисном центре.

Учитывая сумму ущерба, ответственность может быть и уголовной. Иногда подобные действия расцениваются по статье КоАП «Хулиганство»,подвели итоги в Whoosh.

Напомним, ролик утопления самокатов был выложен в соцсеть и набрал аудиторию просмотров. После появления публикаций в ряде СМИ, молодой человек «одумался» и заявил, что у одного самокатов не работали тормоза, поэтому он утопил его «на эмоциях».

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