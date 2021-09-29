Сервис аренды хочет получить 200 тысяч от титокера за утопленные самокаты на Урале

По словам представителей сервиса, с ними связался данный молодой человек. Он предложил урегулировать ситуацию самостоятельно. Сейчас ущерб оцениваем как две полные стоимости электросамоката, пишет «КП-Екатеринбург».
Отмечается, что происшествие случилось вечером 28 сентября. Сейчас уже были установлены номера транспорта, аккаунты парней и их личности. Самокаты были извлечены из воды сотрудниками сервиса. Теперь они находятся в сервисном центре.
Учитывая сумму ущерба, ответственность может быть и уголовной. Иногда подобные действия расцениваются по статье КоАП «Хулиганство»,подвели итоги в Whoosh.
Напомним, ролик утопления самокатов был выложен в соцсеть и набрал аудиторию просмотров. После появления публикаций в ряде СМИ, молодой человек «одумался» и заявил, что у одного самокатов не работали тормоза, поэтому он утопил его «на эмоциях».