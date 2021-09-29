Сервис аренды хочет получить 200 тысяч от титокера за утопленные самокаты на Урале

Напомним, ролик утопления самокатов был выложен в соцсеть и набрал аудиторию просмотров. После появления публикаций в ряде СМИ, молодой человек «одумался» и заявил, что у одного самокатов не работали тормоза, поэтому он утопил его «на эмоциях».