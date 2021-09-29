Утопленные электросамокаты и самоубийство солдата. Итоги дня в Свердловской области

Второй солдат за два дня погиб в воинской части ЗАТО Свободный под Нижним Тагилом. Накануне срочник из Тюмени залез на столб ЛЭП и получил удар током. Он пропал во время учений вместе с оружием. Сегодня стало известно, что в этой же части застрелился 19-летний повар. На место ЧП отправилась комиссия Министерства обороны.