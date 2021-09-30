Чемпионат мира по волейболу FIVB-2022 состоится в ДИВСе Екатеринбурга

Он отметил, что планируется отремонтировать не только Дворец, но и обновить всю инфраструктуру на гостевом маршруте — от Кольцово до центра Екатеринбурга. Губернатор подчеркнул, что для региона предстоящее событие — одно из самых долгожданных, так как на Урале крепки волейбольные традиции.