Старты этапов кубков мира по лыжным видам спорта пройдут впервые в Нижнем Тагиле

20–21 ноября текущего года на базе горнолыжного комплекса «Аист» под Нижним Тагилом стартует Кубок мира по прыжкам с трамплина среди мужчин, а спустя неделю, 27–28 ноября, зрители смогут насладиться сильнейшими летающими лыжницами мира в рамках Русского тура «Синяя птица», сообщает пресс-служба мэрии.