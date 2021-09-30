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Старты этапов кубков мира по лыжным видам спорта пройдут впервые в Нижнем Тагиле

30 сентября 2021, 08:23
Фото: 1МI
Два крупных международных старта по лыжам впервые смогут увидеть тагильчане и гости региона этой осенью. Оба старта пройдут в Нижнем Тагиле в конце ноября 2021 года.

20–21 ноября текущего года на базе горнолыжного комплекса «Аист» под Нижним Тагилом стартует Кубок мира по прыжкам с трамплина среди мужчин, а спустя неделю, 27–28 ноября, зрители смогут насладиться сильнейшими летающими лыжницами мира в рамках Русского тура «Синяя птица», сообщает пресс-служба мэрии.

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Тагила

Второе международное соревнование пройдет на горе Долгой. Решение о проведение данного этапа в Нижнем Тагиле принято 28 сентября. Оба старта проводятся в Тагиле впервые.

Напомним, фигуристка из Нижнего Тагила Майя Хромых выступит сразу на двух мировых первенствах в октябре 2021 года. В финале кубка России девушка тогда чисто выполнила тулуп и сальхов. Спортсменку тренирует Этери Тутберидзе.

Тагильская фигуристка выступит сразу в двух этапах мирового Гран-при
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