Пенсионерка взяла в заложники беременную екатеринбурженку из-за пропавших джинс

Теперь нападавшая обвиняется в незаконном лишении человека свободы и самоуправстве, совершенном с угрозой применения насилия, сообщили TagilCity.ru в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
По версии следствия, в марте 2021 года в квартиру к пенсионерке в один из домов на улице Радонитовая пришла девушка риэлтор и потенциальный покупатель.
Через два дня после показа квартиры обвиняемая обнаружила, что из ее дома пропали джинсы. Она решила, что их похитила риэлтор и молодой человек, который приезжал на осмотр квартиры. Тогда пенсионерка позвонила девушке и пригласила к себе домой под предлогом помощи в продаже жилья.
Специалист по недвижимости в тот же день приехала в квартиру, где хозяйка дома неожиданно закрыла входную дверь и отобрала у пострадавшей телефон.
Затем женщина взяла нож и стала требовать вернуть ей пропажу. Также она позвонила покупателю и тоже потребовала вернуть джинсы. Однако молодой человек предложил привезти деньги, так как джинсы никто из квартиры не брал.
Далее пенсионерка позвонила сыну, который является хозяином тех самых пропавших джинс. Он попросил отпустить девушку. Через некоторое время мужчина сам приехал домой с супругом потерпевшей и тогда девушка смогла покинуть квартиру.
За совершение данного преступления пенсионерке грозит до 5 лет лишения свободы.